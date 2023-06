Domani venerdì 2 giugno dalle 9.30 in poi, in occasione della Festa della Repubblica, al Centro Sportivo Barca in via Raffaello Sanzio si terrà una giornata dedicata allo sport, alla cultura, all’associazionismo con laboratori e attività per tutti.

Saranno allestiti punti di ristoro e sarà possibile assistere a dimostrazioni sportive e provare le varie attività. Sarà inoltre un’occasione per conoscere le associazioni civiche e di volontariato presenti sul territorio.

Dalle 15 alle 17 sarà possibile essere assistiti da personale qualificato per la votazione del bilancio partecipativo 2023.

Alle 15.30 è prevista la cerimonia istituzionale con il sindaco Matteo Lepore e la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli.

Durante tutta la giornata sarà inoltre attiva una raccolta fondi e beni di prima necessità a favore della popolazione colpita dalle recenti alluvioni.