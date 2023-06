I tecnici della Città metropolitana sono al lavoro per ripristinare la viabilità lungo tutto il territorio metropolitano. Sono state riaperte totalmente alcune strade provinciali, come la SP51 “Medicina-Bivio Selice”, la SP29/1 “Sant’Antonio” e la SP80 “Cardinala”, mentre altre hanno riaperto con limitazioni come la SP15 “Bordona”, la SP22 “Valle dell’Idice SS 65”, la SP50 “Sant’Antonio”, la SP68 “Val d’Aneva” e la SP610 “Montanara”.

Sono ancora chiuse

SP6 “Zenzalino” chiusa da Budrio per crollo del ponte del fiume Idice al km 12+000

SP7 “Valle dell’Idice” chiusa dal km 17+000 al km 20+000 (Savazza) nel comune di Monterenzio per frane. Limitazioni dal km 0+524 al km 17+000 (Monterenzio) per frane in vari tratti. I bus di linea transitano fino a Cà di Bazzone (km 14+000).

SP21 “Sillaro” chiusa dal km 32+500 (località Belvedere) nel Comune di Castel del Rio verso Firenze. Fino al km 32+500 (ponte crollato) riaperta con senso unico alternato e limite di carico 15 tonnellate

SP33 “Casolana” chiusa al km 1+500 per frane e al km 3+600 per crollo. Transito libero dal km 4+000 a Ravenna

SP34 “Gesso” interrotta al km 9+500 e al km 10+500 per crolli nel comune di Fontanelice

SP36 “Val di Zena” chiusa dal km 8+300 località Laghetto dei Castori per esondazione del torrente Zena e senso unico alternato con semaforo e limitazioni alla circolazione al km 4+500 per smottamenti

SP37 “Ganzole” chiusa km 2+000 località Pieve del Pino

SP53 “Bivio Selice” dal km 2+500 al km 4+000

SP58 “Pieve del Pino” dal km 5+100 (intersezione con la SP37 “Ganzole”) e fine strada, nel territorio dei Comuni di Pianoro e Sasso Marconi

SP59 “Monzuno” chiusa al km 2+000 in comune di Monzuno

SP74 “Mongardino” chiusa km 3+600 per lavori di contenimento frana

SP79 “Pian di Balestra” chiusa al km 9+500 per lavori di contenimento frana

SP325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio” chiusa dal km 9+500 (loc. Vado) al km 13+000 (loc. Gardelletta). Dal km 7+000 al km 8+000 venendo da Sasso Marconi, occorrerà deviare leggermente su via Allocco quindi imboccare la vecchia Autostrada del Sole temporaneamente riaperta per circa 1 km, quindi si rientra sulla SP 325 a valle di Vado. Limitazioni al transito dal km 8+000 al km 10+000, cantiere pluriennale al km 13+000 e danni segnalati dal km 14+000 al km 16+000

Interrotta anche la Fondovalle Savena al km 13+000 (Gole di Scascoli) per eventi meteorologici precedenti.

Sono percorribili con limitazioni locali e/o temporanee alla circolazione

SP15 “Bordona”

SP17 “Casalfiumanese” senso unico alternato con semaforo sul ponte al km 1+000

SP23 “Ponte Verzuno – Suviana” lavori in corso al km 1+000 e 4+000

SP24 “Grizzana” lavori in corso dal km 4+700 con senso unico alternato

SP26 “Lavino” limitazioni per lavori in corso dal km 22+500 al km 23+000 con senso unico alternato

SP27 “Valle del Samoggia” limitazioni al km 17+000 e al km 23+000 località Savigno, senso unico alternato al km 11+500 località Monteveglio

SP37 “Ganzole” al km 6+000 (località Ganzole)

SP40 “Passo Zanchetto” lavori in corso al km 7+000

SP50 “Sant’Antonio” limitazioni al km 1+000 per realizzazione by pass idraulico e dal km 4+000 fino a località Spazzate Sassatelli- intersezione SP 80

SP59 “Monzuno” limitazioni tra i km 6+000 (Monzuno) e 18+000 (Loiano)

SP62 “Riola-Camugnano-Castiglione” lavori in corso al km 1+500

SP67 “Marano Canevaccia” km 7+300

SP68 “Val d’Aneva” limitazioni al km 12+000 (Castel d’Aiano) per frana

SP72 “Campolo Serra dei Galli” limitazioni al km 2+500 e al km 7+000

SP73 “Stanco” limitazioni al km 13+000

SP75 “Montemaggiore” limitazioni al km 2+000, passando per località Loghetto km 5+500, fino al km 7+000 località Montemaggiore con senso unico alternato con semaforo

SP80 “Cardinala” limitazioni (da Campotto FE a Spazzate Sassatelli-intersezione SP50)

SP81 “Campeggio” al km 1+800 senso unico alternato con semaforo

SP324 “Passo delle Radici” al km 13+950 località Casa Rita senso unico alternato e divieto di transito mezzi pesanti per frana

SP610 “Montanara” limitazioni tra il centro abitato di Castel del Rio (km 56+500) e il km 62+626 (confine con la Città metropolitana di Firenze)

Erano già state riaperte

SP12 “Basso Reno”

SP30 “Trentola”

SP31 “Colunga” e SP 253 “San Vitale”

SP44 “Bassa Bolognese”

SP45 “Saliceto”

SP46 “Castel Maggiore – Granarolo”

SP48 “Castelli Guelfi”

SP54 “Lughese”

EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

Inoltre con Ordinanza Dirigenziale, in tutte le Strade Provinciali a sud della via Emilia, è disposta la sospensione di tutte le manifestazioni competitive e non competitive su strada, nonché la revoca di tutti i provvedimenti autorizzatori già emessi e la sospensione dei procedimenti istruttori in essere, che abbiano ad oggetto lo svolgimento di manifestazioni competitive e non competitive. Il presente provvedimento avrà validità fino al perdurare delle condizioni che ne hanno reso necessaria l’adozione.