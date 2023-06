Il defibrillatore e stato donato dall’ A.P.D.I.C – Associazione Portatori Dispositivi Impiantabili Cardiaci e consegnato direttamente dal presidente dell’ Associazione, il Sig. Armando Luisi al parroco, don Marek Konieczny, presente gran parte dell’ intera comunità della Parrocchia del Corpus Domini.

Don Marek Konieczny, ha espresso al presidente, la sua gratitudine per questa donazione che contribuirà a garantire la sicurezza dei fedeli e di tutti coloro che frequentano l’ area e ringraziato a nome di tutta la comunità. Ha sottolineato l’ importanza di avere strumenti adeguati per affrontare le emergenze mediche, e ha invitato tutti i membri della comunità a partecipare ai corsi di formazione per essere preparati a intervenire in caso di necessità.

I defibrillatori, come noto, sono dispositivi medici che forniscono una scarica elettrica controllata al cuore in caso di aritmia o arresto cardiaco improvviso. La loro presenza può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza.

Il defibrillatore, ricevuto in dono da A.P.D.I.C., sarà collocato in un’ area accessibile e ben segnalata, facilmente raggiungibile in caso di necessità. Saranno inoltre organizzati corsi di formazione e sull’ utilizzo del defibrillatore per i membri della comunità interessati.

L’ A.P.D.I.C. è un’ associazione che si impegna a migliorare la qualità della vita delle persone con dispositivi impiantabili cardiaci . La loro generosa donazione alla Parrocchia del Corpus Domini di Carpi, dimostra il loro impegno nel garantire che anche le comunità locali abbiano accesso a strumenti salvavita come i defibrillatori.