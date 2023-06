Dal 1° giugno è stato collocato a riposo il Funzionario tecnico Giordano Bonezzi. Entrato nel 1986 come giovanissimo Vigile del Fuoco, ha percorso una lunga carriera fino a diventare Ispettore antincendio esperto. Oltre ad aver partecipato a molte calamità di livello nazionale, è stato responsabile di diversi Uffici del Comando della Canalina tra cui la formazione e gli automezzi. Nel tempo ha coltivato una lunga passione per l’istruzione della guida dei mezzi di soccorso, diventando un riferimento per il Comando di Reggio Emilia.

Conosciuto ed apprezzato in Città per le sue doti di formatore, ha preso parte a molti eventi destinati alla divulgazione della cultura della sicurezza stradale nelle giovani generazioni. Ha inoltre promosso diverse iniziative nel campo sociale e della solidarietà, dimostrandosi sempre sensibile alle richieste della cittadinanza.

Nel saluto di commiato il Comandante Annecchini ha rivolto un sincero ringraziamento al Funzionario Bonezzi, per la lunga e rilevante attività svolta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.