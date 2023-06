Al via la tredicesima edizione del festival tutto “fatto a mano” con concerti e dj set, in un posto a metà strada fra Austin, Berlino e la Bassa. In località Tagliata, a Guastalla (RE) HANDMADE FESTIVAL propone cibo figo, drink, cocktail, primi, grigliate, torte, banchetti, dischi a prezzi democratici.

“Ormai è passato un bel po’ di tempo da quando il primo maggio del 2007 decidemmo di trascorrere una giornata in compagnia di amici ascoltando ottima musica live e buon cibo nostrano” dicono gli ideatori e organizzatori della kermesse.

A poco a poco, i numeri del festival si sono fatti importanti e da una semplice festa è nato un vero e proprio evento di musica indipendente, spesso inserito nelle liste dei migliori festival estivi da siti e riviste specializzate. Ma lo spirito è rimasto sempre lo stesso. Anche per il 2023, oltre a molti ospiti internazionali in cartellone, si conferma la formula dei tre palchi. Come sempre, la cucina sarà aperta tutto il giorno con piatti tipici, e poi ci saranno la zona bar, il mercatino vintage, i banchetti handmade.

NON SOLO MUSICA: HANDMADE LOVES NATURE!

Handmade Loves Nature è il Manifesto Green della manifestaazione. “Ogni anno cerchiamo di rendere il festival più attento all’impatto ambientale con piccoli grandi gesti”.

ECO GLASS – Dal 2013 hanno lanciato l’idea di bicchieri personalizzati e riutilizzabili, che illustratori, artisti e grafici internazionali hanno contribuito a rendere oggetti unici e collezionabili.

PLASTIC FREE – Il cibo al festival viene servito solo in piatti di ceramica o cellulosa, riducendo a zero l’utilizzo della plastica monouso.

FREE WATER – grazie al supporto di IREN, che metterà a disposizione un distributore, l’acqua sarà gratuita e libera per tutti. Così si evita di utilizzare oltre 5000 bottigliette in plastica.

IL PROGRAMMA

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 –

Ingresso a offerta libera

Sabato 10 giugno – porte aperte ore 16, inizio concerti ore 17

Domenica 11 giugno – porte aperte ore 12, inizio concerti ore 13

CIBO E DRINKS – MERCATINO VINTAGE – HANDMADE – CUCINA TIPICA

In caso di maltempo il festival si terrà comunque.

Sito del festival: www.handmadefestival.it

Indirizzo: Via Bonazza, 55 – 42016 Guastalla (RE)

Italy Google Maps: https://goo.gl/maps/g8cp4U6CjHk

Pagina Facebook: www.facebook.com/handmadefestival

Contatti: 349 3975442 Alessio

e-mail: handmadefestival.guastalla@gmail.com // associazionequattro@gmail.com