Il Comune di Reggio Emilia ha pubblicato – con scadenza 31 luglio 2023, ore 12 – l’Avviso, riservato ai proprietari residenti e ai titolari di altri diritti reali di godimento residenti in via Paradisi, per la raccolta di Manifestazioni di interesse relative all’acquisto in diritto di superficie trentennale di abitazioni in vendita convenzionata, che saranno realizzati nell’ambito del Progetto R60, finanziato con fondi Piers e PinQua, in Zona stazione.

L’Avviso pubblicato è il frutto di quanto emerso negli incontri tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza interessata, svolti nei mesi scorsi, nel corso dei quali l’Amministrazione ha raccolto un informale interessamento, da parte degli stessi cittadini residenti nelle abitazioni che rientrano nel Progetto, all’eventuale acquisto di abitazioni previste nel comparto.

Al fine di riscontrare l’effettivo interesse dei proprietari residenti all’acquisto di nuovi appartamenti, realizzati in forza di convenzione urbanistica, si è avviato perciò il procedimento preliminare di formalizzazione delle Manifestazioni di interesse.

Questo procedimento di evidenza pubblica consentirà all’Amministrazione comunale di quantificare il fabbisogno abitativo e la successiva convenzione urbanistica attuativa, in particolare in termini di numero e tipologia di alloggi da realizzarsi. L’Avviso, va sottolineato, è da intendersi come un mero procedimento informativo, finalizzato alla raccolta di Manifestazioni d’interesse che non costituiranno impegni o vincoli per chi dovesse presentarle.

La presentazione della Manifestazione di interesse potrà assumere titolo di preferenza per l’acquisto di un’unità immobiliare di edilizia residenziale sociale in vendita convenzionata.

La Manifestazione di interesse è riservata ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

essere residente, almeno dalla data di pubblicazione dell’Avviso, in abitazione sita ai civici 6-8-10-12-14-16 di via Agostino Paradisi, Reggio Emilia;

essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (uso, abitazione, usufrutto) almeno dalla data di pubblicazione dell’Avviso per la medesima abitazione; perciò la Manifestazione d’interesse non sarà considerata se presentata da affittuari, anche se residenti.

L’avviso e i moduli da compilare sono consultabili a:

https://openapps.comune.re.it/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=70810&