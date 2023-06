Dopo una pausa di tre settimane, il Ducati Lenovo Team è pronto a scendere in pista per uno degli appuntamenti più attesi da tutti i tifosi italiani. La MotoGP torna infatti in Italia, sui famosi saliscendi dell’Autodromo Internazionale del Mugello, per il sesto Gran Premio della stagione 2023.

Reduce da una scivolata nell’ultimo GP di Francia, Francesco Bagnaia arriva motivato a tornare a lottare per la vittoria. Nell’incidente di Le Mans il Campione del Mondo in carica aveva riportato una piccola frattura alla caviglia destra che però non gli ha impedito di scendere in pista con la sua Panigale V4 S sia a Misano che al Mugello durante la pausa agonistica di queste settimane. Pecco è quindi fiducioso di poter fare bene sulla pista toscana dove lo scorso anno aveva ottenuto una bellissima vittoria.

Al GP d’Italia è previsto anche il ritorno in gara di Enea Bastianini. Il pilota di Rimini, che aveva subito un infortunio nella prima gara Sprint a Portimão, era tornato in pista nel GP di Spagna a inizio maggio, ma era stato poi costretto a ritirarsi dopo le libere poiché ancora dolorante. Nell’ultimo mese, Enea ha lavorato duramente per essere pronto finalmente per il Mugello, dove ha svolto di recente un test con la Panigale V4 S ottenendo riscontri positivi.

Oltre a poter contare sull’affetto e il calore di tutta la tifoseria presente in circuito, i piloti del Ducati Lenovo Team riceveranno anche il supporto dei Ducatisti presenti alla Tribuna Ducati, alla curva del Correntaio. Gli ultimi biglietti per poter tifare i piloti Ducati da uno dei punti più belli del circuito ed incontrare Bagnaia, Bastianini e Pirro nella giornata di sabato sono disponibili a questo link.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 1° (94 punti)

“Correre al Mugello davanti ai nostri tifosi è sempre una grande emozione e non vedo l’ora di scendere in pista! La caviglia sta bene e non dovrebbe darmi fastidio. Abbiamo fatto un test con Enea poche settimane fa proprio al Mugello con la Panigale V4 S e prima di allora avevo girato anche a Misano senza problemi. Sarà un fine settimana importante per noi e sicuramente la grande carica del nostro pubblico ci darà una motivazione extra per fare bene nel nostro Gran Premio di casa”.

Enea Bastianiani (#23, Ducati Lenovo Team)

“Il circuito del Mugello mi piace veramente tantissimo! In passato non ho ottenuto grandi risultati, perciò l’obiettivo è quello di poterci riuscire quest’anno. Sicuramente, dopo tutte queste settimane fermo, non sarà facile. Ho girato qualche settimana fa con la Panigale V4 S e mi son trovato bene, ma ovviamente con la Desmosedici GP sarà un’altra cosa. In ogni caso, sono motivato. È la nostra gara di casa, perciò spero di poter fare bene”.

Prima di scendere in pista al Mugello venerdì 9 giugno alle ore 10:45 per le Libere 1, i piloti del Ducati Lenovo Team saranno a Milano questa sera sul palco di Sky e Radio Deejay, all’Arco della Pace di Parco Sempione, per salutare i tifosi alla vigilia del GP d’Italia.