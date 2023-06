A Maranello è tempo di Fantafest: sabato 10 e domenica 11 giugno va in scena la seconda edizione della festa dedicata al fantastico, un weekend di concerti, cosplay, spettacoli, street food e games. Ad ospitare il ricco programma delle iniziative tre location cittadine: il Parco Ferrari, Piazza Libertà e l’Auditorium Enzo Ferrari. Sarà una due giorni di divertimento, con tanti eventi gratuiti per bambini, ragazzi e adulti, all’insegna della fantasia e del fantastico.

Nelle due giornate dalle ore 16 il Parco Ferrari ospiterà eventi e animazioni: ci si potrà diplomare “Acchiappafantasmi” nello stand dei Ghostbusters, partecipare alla lezione di pozioni e sfidare gli amici con le bacchette magiche nel torneo di Quidditch, farsi una foto con i Vampiri del VampireLab, sfidare Thor e Capitan America, cantare le più belle sigle Disney, partecipare alle lezioni di spade laser e giocare con le carte Pokémon. Nell’arena del parco gli spettacoli del Tango dei Vampiri in abiti gotici, la sfida degli Jedi con Force Academy Italia e il musical tributo alle più belle sigle Disney con gli interpreti in abiti “Disney Bound” che richiamano l’estetica dei personaggi creati da Walt Disney.

In serata gli eventi si spostano in Piazza Libertà, dove i food truck con specialità regionali faranno da cornice all’evento: sabato 10 alle 21.30 è in programma il concerto di Giorgio Vanni, la voce maschile delle sigle dei cartoni animati, da Pokemon a Detective Conan, da One Piece a Dragonball. Domenica 11 giugno alle 21.30 sarà la volta del live dei CdA Cartoon Rock Boy Band, con uno spettacolo con le canzoni dei più grandi successi d’animazione, rivisitati in chiave originale. Sabato e domenica all’Auditorium Enzo Ferrari dalle ore 16 alle 22.30 il Fantafest propone infine il “Retrogames Village”, dove gli appassionati si potranno sfidare a tornei di videogames su Nintendo, Sega, Megadrive e altre storiche consolle che hanno fatto la storia dei videogiochi anni ’80.

Foto: immagini della passata edizione (Archivio Comune di Maranello)