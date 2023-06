Manca poco alla prima edizione del MOSA festival, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Casalgrande e organizzata dall’associazione POWER APS di Sassuolo che unisce la promozione dell’attività sportiva a 360° (calcio, calcio splash, volley splash, basket, esibizioni di karate) a momenti di intrattenimento dedicati ai più giovani.

L’iniziativa si terrà dal 12 al 18 giugno negli spazi del circolo tennis e dello stadio comunale in via Santa Rizza. DJ Matrix, Madman, Rudeejay sono alcuni dei nomi scelti per la prima edizione del festival, unitamente al party “Voglio tornare negli anni 90 ®️”, che farà tappa a Casalgrande venerdì 16 giugno, in occasione del MOSA.

Sul versante sportivo, saranno 32 le squadre che prenderanno parte al torneo di calcio a 7 a partire da lunedì 12 sul campo dello stadio comunale, mentre si svolgeranno in contemporanea tornei di volley splash e calcio splash.

“Lavoriamo – affermano gli assessori Daniele Benassi e Valeria Amarossi – affinché Casalgrande si affermi sempre più come punto di incontro per i giovani fra le province di Modena e Reggio Emilia, valorizzando i tanti impianti sportivi presenti sul nostro territorio e unendoli a occasioni di svago e intrattenimento per i più giovani”.