Nei pomeriggi di sabato 10 giugno e domenica 11 giugno, dalle ore 17.30, le strade del centro di Castelfranco Emilia – Corso Martiri e Piazza Aldo Moro – saranno animate dagli artisti di strada del Buskers Festival, con le loro performance di giocoleria, musica, teatro e magia, adatte a un pubblico di tutte le età.

“Entriamo in un weekend di spettacoli che animeranno la nostra città e faranno vivere il nostro centro storico creando occasioni di svago, incontro e comunità per i nostri cittadini e cittadine – commenta l’Assessora alla Promozione del territorio Silvia Cantoni -. D’altro canto questo evento rappresenta anche un’occasione per promuovere il centro della nostra città con attività in grado di attrarre cittadini anche da altri territori, dando così sostegno al tessuto commerciale locale”.

Il sabato si comincia alle ore 17.30 in Piazza Aldo Moro con “Boy’s clown”, uno spettacolo di clown con intermezzi di acrobatica e giocoleria, con Andrea Meroni, per continuare alle ore 18.30 con lo spettacolo di origami a cura del performer Daigoro “La luce perenne dell’anima”.

Alle 19.45 l’esibizione itinerante dei Mariachi La Plaza introdurrà gli eventi serali: in Corso Martiri, alle 21.00, spazio allo spettacolo della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò “Operativi!” e alle 22.00 allo spettacolo del duo Cometa Circus.

La domenica si ricomincia alle 17.30 sempre da Corso Martiri con lo spettacolo di Andy Spigola “Boato” e in contemporanea l’esibizione di giocoleria e clownismo di Lorenzo Baronchelli. Alle 18.30 torna, questa volta in Corso Martiri, l’artista Daigoro con il suo spettacolo “Voilà”; seguirà alle ore 20.00 l’esibizione della Banda di Manzolino con Manicomics Teatro, compagnia di produzione, formazione e ricerca sul Clown e il Circo contemporaneo. Si chiude alle 21.30 con uno spettacolo di fuoco dell’artista Quetzalcoatl, che prende il nome da una divinità azteca.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito. Per info: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it