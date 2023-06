Le famiglie che hanno subito danni all’abitazione principale a causa dei diversi episodi di maltempo che si sono verificati nel mese di maggio 2023 possono chiedere un primo contributo per il ripristino fino a un massimo di 5.000 euro.

Il sostegno economico, come previsto dall’ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile, si può richiedere solo per l’abitazione nella quale la famiglia vive abitualmente e continuativamente per ripristinare i danni causati da allagamento, movimenti franosi e smottamenti.

In particolare, è possibile richiedere il contributo per il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale o alle sue pertinenze; per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per accedere all’abitazione; per interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione e dalla relativa area esterna; per sostituire, riparare o acquistare beni mobili (come, per esempio, elettrodomestici e utensili di uso comune) che erano collocati all’interno dell’abitazione e che siano stati distrutti o danneggiati. Il contributo può essere riconosciuto anche per ripristinare i danni subiti dalle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente almeno un’abitazione principale ma solo nel caso in cui quei danni non consentano di fruire dell’edificio stesso.

Il contributo viene erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo. Le domande per l’acconto devono essere presentate entro il 30 agosto 2023, le domande di saldo possono essere presentate entro il 31 ottobre 2023. È possibile presentare contestualmente domanda di acconto e di saldo se si è già in possesso di tutti i documenti necessari. In questo caso, l’acconto viene comunque erogato mentre il saldo sarà corrisposto dopo le verifiche sui documenti presentati.

Le richieste di contributo devono essere compilate esclusivamente sui moduli messi a disposizione dalla Regione, scaricabili anche tramite la pagina dedicata del sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/novita/notizie/2023/alluvione-maggio-2023-contributi-ai-nuclei-familiari). Per informazioni è sempre possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info.protezionecivile@comune.modena.it

I cittadini possono presentare la domanda e la documentazione necessaria consegnandola a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno al Protocollo generale di via Scudari 20, oppure inviandola per posta elettronica certificata (poliziamunicipale@cert.comune.modena.it).