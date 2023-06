Una serata speciale a favore della Fondazione GRADE Onlus è in programma nella location straordinaria dei Chiostri di San Pietro mercoledì prossimo, 14 giugno: un aperitivo – spettacolo e presentazione del libro di Gigi Cavalli Cocchi “Il respiro del tamburo”, un’opera ricca di storie e aneddoti della lunga e importante carriera artistica del batterista reggiano.

Spiega Cavalli Cocchi: “Quali sono i punti di contatto tra Luciano Ligabue e Giovanni Lindo Ferretti? Quali le affinità tra i Genesis e i CCCP fedeli alla linea? Quali sono i gesti scaramantici dei grandi artisti? Come mai Reggio è da sempre una fucina di grande musica e musicisti? Queste risposte e tantissime altre storie legate alla musica ho avuto modo di raccoglierle e raccontarle in prima persona, attraversando oltre 40 anni di evoluzione del rock in Italia. Gli episodi e le emozioni, i tanti momenti meno noti o particolarmente intimi, ho cercato di ricostruirli come i tasselli di un mosaico. La narrazione si spinge a mostrare quello che accade dove l’occhio dello spettatore non arriva. È la cronaca di un amore, quello per la musica, che vuole essere anche la testimonianza di come credere fortemente in qualcosa ti possa cambiare la vita”.

Sarà quindi una serata di spettacolo e racconto, e come spiega il sottotitolo del libro di “storie di successi e di mai successi”. Il format della serata metterà insieme parole e musica. Spiega la Direttrice del GRADE, Valeria Alberti: “Gigi Cavalli Cocchi, che ringraziamo per la sua costante vicinanza alla Fondazione, accompagnerà lo spettatore in un viaggio nel mondo della musica lungo decenni, prendendo spunto dalle sue vicende personali e da episodi accaduti ad artisti che hanno rappresentato importanti riferimenti per lui, da Ligabue ai CSI con i quali ha suonato. Come a lui stesso piace definirlo, un universo che forse non esiste più e che non mancherà di rivelare aneddoti spesso sconosciuti al grande pubblico”.

Ad accompagnarlo con la musica suonata, sempre strettamente legata agli episodi raccontati, ci sarà Francesco Ottani talentuoso cantante reggiano.

Ingresso con consumazione: 15 euro. Per informazioni: Fondazione GRADE Onlus tel. 0522 295059, info@grade.it.