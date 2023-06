Come noto, nella serata di sabato scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di anni 23 per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e violenza e minaccia per opporsi ad un incaricato di pubblico servizio. Contestualmente ha proceduto a denuncia per lesioni aggravate nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie, minaccia e interruzione di un ufficio o servizio pubblico.

Alle ore 19.45 circa, gli agenti sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Modena, su richiesta del personale medico, in quanto un paziente in attesa di essere visitato dava improvvisamente in escandescenza, minacciando e aggredendo i presenti.

Giunti nei locali del Pronto Soccorso, si rintracciava il giovane all’interno di un box nel Triage il quale, alla vista degli operatori si mostrava ostile, cercando lo scontro fisico. Gli operatori riuscivano a riportare la calma e con non poche difficoltà a bloccare l’uomo, che veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per accertamenti.

Sul posto si accertava che il giovane, arrivato in ospedale a bordo di un’ambulanza, era in attesa di essere visitato, quando iniziava improvvisamente a dare in escandescenza, inveire ed aggredire sia alcune persone in attesa, che il personale sanitario e la guardia giurata intervenuta nell’immediatezza.

All’esito del fotosegnalamento di polizia scientifica, l’uomo è stato compiutamente identificato quale richiedente la protezione speciale, raggiunto l’8 giugno scorso dal provvedimento di espulsione del Prefetto di Modena e dall’ordine del Questore di Modena, adottati a seguito di contestuale notifica del rifiuto del titolo, espresso dalla competente Commissione Territoriale.

Lo straniero, già destinatario di provvedimento di divieto di accesso presso alcuni pubblici esercizi di Sassuolo emesso nel settembre scorso dal Questore di Modena a seguito di un’aggressione a pubblico esercente, al termine dell’udienza odierna è stato altresì raggiunto dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

L’arresto è stato convalidato nella tarda mattinata odierna dall’Autorità giudiziaria procedente, che ha adottato misura cautelare presso la locale Casa Circondariale.