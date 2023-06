La Rete Ferroviaria Italiana da domenica 11 giugno ha iniziato una nuova fase dei lavori di adeguamento della linea ferroviaria Prato-Bologna che interesserà, fino al 2024, il tratto da Bologna Centrale a San Benedetto Val di Sambro. La tratta ha una lunghezza di circa 31 km, e attraversa 17 gallerie per una lunghezza totale di 13 km.

Nel periodo di maggiore attività, cioè fino al 10 settembre, il numero previsto di lavoratori di RFI è di circa 60 per turno.

In relazione alla vastità dell’opera e dell’impiego di maestranze all’interno delle gallerie, per promuovere e mantenere la sicurezza dei lavoratori, sulla base di un accordo tra Rete Ferroviaria Italiana e Azienda USL di Bologna, verrà garantita l’assistenza sanitaria attraverso un mezzo ed equipaggio infermiere/autista del 118 posizionata all’ingresso della galleria per il tutto il periodo (11 giugno-10 settembre 23).

L’equipaggio, specificamente formato per l’utilizzo di DPI III categoria (autorespiratori) e sulla conoscenza dei cantieri e della viabilità, rimarrà presente h 24 tutti i giorni, festivi compresi.

Il gruppo di Coordinatori Infermieristici di CO 118 e PS /Emergenza, è a disposizione per qualsiasi necessità organizzativa.

Elenco dei lavori previsti: fresatura del rivestimento delle gallerie e consolidamento; ottimizzazione del tracciato dei binari finalizzata alla riduzione delle interferenze; rinnovo impianti di trazione elettrica; installazione impianti per la gestione dell’emergenza in galleria; risoluzioni interferenze con servizi tecnologici e rinnovo impianti di segnalamento.