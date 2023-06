Iniziano oggi i lavori di realizzazione della nuova piazza scolastica di via Perti nel Quartiere Porto-Saragozza.

Il progetto prevede la pedonalizzazione di una parte dell’area, il rifacimento della pavimentazione mediante superfici drenanti e l’inserimento di alberature in un’ottica di maggiore sostenibilità.

Si tratta di una delle cinque nuove piazze scolastiche decise recentemente dall’Amministrazione. Le altre verranno realizzate in via Populonia (Savena), via di Vincenzo (Navile), giardino Guido Rossa (Navile) e largo Brescia (Savena).

Oggi pomeriggio alle 18, nella sala Cenerini in via Pietralata 60, verrà presentato il progetto e si parlerà dell’esperienza del pedibus per la scuola. Parteciperanno all’incontro l’assessore alla Scuola Daniele Ara, il presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani, i tecnici e il personale comunale, rappresentanti di Fondazione innovazione Urbana e del Centro Antartide.

Sarà possibile seguire l’incontro anche on line a questo link meet.google.com/qgc-aopo-own