Al via giovedì 15 giugno la nona edizione di Reno Road Jazz, rassegna musicale dedicata al jazz organizzata dall’Unione Regalliera con la direzione artistica di Sandro Comini. Dieci i concerti in programma nei comuni di Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per un viaggio musicale all’insegna della contaminazione, dai classici del jazz con arrangiamenti originali ed inconsueti, alle declinazioni più contemporanee e meticce, per una proposta di grande qualità ed originalità.

Apre la rassegna il Comune di Castello d’Argile domani sera con il concerto Colors of Jazz di Luca Barbieri Quartet, originale quartetto tosco-emiliano che affonda le sue radici nel blues delle comunità afroamericane.

Accompagna questo primo appuntamento inaugurale, la mostra fotografica Reno Road Images con una selezione di foto dei musicisti delle edizioni precedenti, a cura dell’associazione Artistigando @circolo punti di vista, presso la biblioteca Raffaele Orsi fino all’11 luglio.

Inizio concerti ore 21.30. Ingresso libero. Maggiori informazioni: www.renogalliera.it

Reno Road Jazz è una rassegna dall’Unione Reno Galliera, realizzata in collaborazione con Slide S.n.c.

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.