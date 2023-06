Si è svolta a Pavullo nel Frignano, presieduta dal Prefetto Alessandra Camporota, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, i Sindaci dell’Unione dei Comuni del Frignano. L’incontro è nato dall’esigenza di un reciproco scambio di informazioni sulle problematiche del territorio.

Sono state prese in esame le tematiche inerenti alla sicurezza e, più in generale, alla qualità della vita, in un’area che, per la sua vasta estensione territoriale e per la sua bassa densità abitativa, richiede, comunque, un attento controllo.

I Sindaci hanno manifestato unanime e sentito apprezzamento nei confronti delle Forze di polizia ed in particolare dell’Arma dei Carabinieri per l’azione di contrasto ai reati predatori, che seppur in calo, destano allarme sociale in un territorio con vocazione turistica, non avvezzo, anche sotto il profilo culturale, a forme di illegalità.

Gli amministratori locali hanno anche evidenziato l’ottima collaborazione esistente tra le Forze dell’Ordine e i Comuni.

Collaborazione che si è avuto modo di apprezzare anche nelle ultime settimane caratterizzate da eventi meteorologici avversi che hanno comportato uno straordinario impegno di tutti per la salvaguardia della popolazione e la sicurezza della viabilità.

Al termine della riunione, il Prefetto ha sottolineato come l’attenzione da parte degli Amministratori locali per i temi della sicurezza e della qualità della vita rappresenti la base per mantenere intatti i risultati positivi conseguiti grazie all’impegno di tutte le componenti Istituzionali.