La Città metropolitana di Bologna investe 2,3 milioni di euro in rigenerazione urbana. Il Consiglio metropolitano, nella seduta del 14 giugno, ha approvato all’unanimità il Bando per la composizione del Programma metropolitano di rigenerazione 2023. Fino al 15 settembre, Unioni di Comuni e singoli Comuni non facenti parte di Unioni potranno dunque presentare proposte di rigenerazione urbana e territoriale su aree o edifici pubblici che rispondano ai temi dell’autonomia energetica, dell’efficientamento energetico e della riduzione della povertà energetica, anche tramite il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (FER) e la creazione di comunità energetiche.

“La rigenerazione urbana ha assunto un ruolo cruciale per le politiche pubbliche del territorio e per favorirne la promozione, la Città metropolitana, da tempo, ha messo in campo strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e strategica – spiega Maurizio Fabbri, consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione territoriale – con l’approvazione del PTM è stato istituito il Fondo Perequativo Metropolitano, un innovativo strumento di riequilibrio territoriale in grado di trasformare le differenze territoriali in importanti occasioni di sviluppo e di crescita, sia per i territori “forti” sia per le aree caratterizzate da elevata fragilità economica, sociale e demografica. A queste ultime infatti sono indirizzate le risorse con l’obiettivo di promuovere e finanziare gli interventi di rigenerazione urbana. Attenzione particolare anche ai Comuni colpiti dall’alluvione”.

Gli interventi ammessi a finanziamento saranno ordinati in base a una graduatoria di merito, fino a esaurimento delle risorse. Al fine di garantire il finanziamento di almeno 10 interventi di rigenerazione sul territorio metropolitano, è stato fissato un importo massimo finanziabile per ciascun intervento pari a 229.814,47 euro.

Il Bando indica le modalità di composizione del Programma, i requisiti di ammissibilità per gli interventi di rigenerazione nonché i criteri per la valutazione degli interventi stessi. In particolare, a parità di punteggio verrà privilegiato l’intervento avanzato da un’Unione, rispetto a quello presentato da un singolo Comune. Inoltre, in caso di più interventi avanzati da Unioni, a parità di punteggio, sarà privilegiato l’intervento localizzato in un Comune parzialmente o interamente interessato dalle alluvioni e dalle frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023, compreso nell’ambito applicativo territoriale di cui all’allegato del Decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023.

Tutte le informazioni relative al bando e alle attività della Città metropolitana in tema di rigenerazione sono disponibili all’indirizzo www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Pianificazione_urbanistica/Rigenerazione_urbana_e_territoriale