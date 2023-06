Ieri sera intorno alle 20.30, i vigili del fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti sulla A14, al km 45 direzione Sud, per incendio mezzo articolato. Sul posto le squadre hanno estinto il rogo, che ha distrutto la motrice del mezzo, provvedendo alla messa in sicurezza dello scenario. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La circolazione autostradale è rimasta chiusa per circa 30 minuti. Sul posto personale della Polizia Stradale e di Autostrade.