Si è tenuta ieri mattina, venerdì 16 giugno 2023, l’inaugurazione ufficiale della nuova Piscina di Tolè, un ritorno tanto atteso e tanto acclamato dalla comunità proprio nell’anno del trentesimo anniversario della struttura.

L’Amministrazione comunale, rappresentata per la speciale occasione dal Sindaco Giuseppe Argentieri, dal Vicesindaco Stefano Pozzi e dall’Assessorato allo Sport Roberto Giusti, desidera ringraziare sentitamente e profondamente la proprietà Reggimenti per l’importante investimento fatto al fine di rilanciare l’impianto, e la nuova gestione, a cura di Orazio Manai, per il grande interesse e la forte attenzione rivolti alla riapertura della Piscina stessa. Senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile: Bentornata Piscina di Tolè!