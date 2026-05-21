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Arriva il primo festival “Vado a Teatro – Teatro scuola nell’Appennino bolognese” con la direzione artistica di Antonio Lovascio, promosso dalla Compagnia della Venere, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e il patrocinio del Comune di Monzuno e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese.

“Il Festival – dichiara Antonio Lovascio – ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi su tematiche attuali attraverso il gioco del teatro. Le parole chiave sono: crescere e sviluppare nuove idee. Inoltre – prosegue il direttore artistico – abbiamo coinvolto l’IC di Vado/Monzuno con 200 ragazzi dell’Istituto Comprensivo che assisteranno agli spettacoli e agli incontri tematici. Abbiamo coinvolto l’ANPI di Monzuno per approfondire la storia locale e l’Eccidio di Monte Sole, durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarà con noi anche la Protezione Civile, per diffondere le buone pratiche del vivere l’ambiente”.

Il Festival, ogni anno, ospiterà istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale che si esibiranno con i loro spettacoli. Quest’anno arriverà una scuola dalle Marche, la secondaria di primo grado Menchetti di Ostra (AN). Durante il Festival andrà in scena anche lo spettacolo creato dai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Monzuno, coinvolti nel laboratorio teatrale organizzato e tenuto dalla Compagnia della Venere.

Inoltre, sono stat coinvolti il Centro sociale e il Centro diurno di Monzuno per ospitare a Teatro persone oltre i sessantacinque anni di età, generando così l’opportunità di un incontro e un confronto generazionale tra nonni e nipoti.

Parteciperà anche un’associazione dell’Appennino bolognese che riunisce persone con disabilità, al fine di garantire inclusione e stimoli per crescere culturalmente e quindi socialmente.

A questo punto, non resta che attendere questo importante evento culturale che si terrà nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 dalle ore 10 alle ore 12 presso il Teatro Venere di Monzuno in Via val di Setta 54 (Vado).