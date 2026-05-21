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Il 9 giugno 2026, prende il via il Biomedical Valley Innovation Summit 2026, nuovo appuntamento dell’ecosistema Biomedical valley e punto di incontro tra imprese, startup, investitori e professionisti del settore MedTech e healthcare. L’evento si terrà a Villa La Personala, Mirandola, cuore del principale distretto biomedicale europeo.

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Connected Care”, con un focus sull’integrazione tra tecnologie, dati e sistemi sanitari sempre più interconnessi.

L’Innovation Summit anticipa la Main Conference del 16 ottobre e rappresenta il primo banco di prova del nuovo Portale digitale del distretto, lanciato a marzo e basato interamente su Intelligenza Artificiale, che durante la giornata gestirà a pieno regime registrazioni, networking B2B, scheduling intelligente 1:1 e meeting tra startup, investitori e aziende.

“L’Innovation Summit è il meeting della Biomedical valley volto all’innovazione e alla collaborazione, con tante startup alla scoperta del distretto, focus sulle ultime tecnologie per il medicale e capitale umano impareggiabile. Sarà anche il banco di prova del nostro nuovo portale che vede Biomedical valley come infrastruttura digitale permanente del distretto. La direzione del 2026 resta Connected Care: cure sempre più integrate e interconnesse, dai device ai dati, dal medico al paziente”, spiega l’Ing. Matteo Stefanini, Executive Director di Biomedical valley.

“Il Bootcamp è uno spazio dove nascono relazioni di valore, confronti autentici e opportunità di collaborazione tra startup e industria. Negli anni abbiamo visto idee trasformarsi in soluzioni concrete, crescere, validarsi industrialmente e accedere ai mercati internazionali grazie alle connessioni e agli scambi nati all’interno di questo ecosistema. Le startup di quest’anno sono di grandissima qualità e siamo molto felici che il territorio e la community di Biomedical valley continuino ad attrattore realtà innovative del settore medtech, healthcare e deep-tech. Quest’anno abbiamo voluto creare un format ancora più operativo dove startup e corporate possano lavorare condividendo competenze, visioni e bisogni concreti di innovazione.” Francesca Veronesi, Fondazione Maverx Biomedical Futures

Maverx Startup Bootcamp — terza edizione

La giornata si aprirà alle 14:00 con la terza edizione del Maverx Startup Bootcamp, organizzato in collaborazione con Fondazione Maverx. Fino alle 16:00 le startup selezionate incontreranno in sessioni 1-to-1 le imprese, manager e leader del settore biomedicale, in un format pensato per generare collaborazioni industriali concrete, deal e percorsi di open innovation.

La cohort 2026 raccoglie startup provenienti da network qualificati tra cui CDP Venture Capital e Italian Tech Alliance, oltre a segnalazioni dirette di partner del distretto, selezionate per la rilevanza tecnologica e l’allineamento con le competenze core dell’ecosistema mirandolese. Le startup partecipanti coprono i principali fronti di innovazione del MedTech:

Dispositivi medici e robotica chirurgica — con Artiness (AI e XR per le procedure cardiache strutturali), Soundsafe Care (robotica ultrasuoni per chirurgia oncologica non invasiva), QuickBlood (tipizzazione sangue in emergenza), Rilemo (imaging cerebrale portatile realtime)

Dialisi, automazione e robotica industriale — con Hematica (monitoraggio real-time dei filtri per la dialisi), Robosan (automazione delle fasi pre-analitiche di laboratorio) e My Industries (robotica industriale 4.0 con piattaforma AI per istruire robot senza codice).

AI applicata al MedTech e Regulatory — con Ardora AI (AI Agent Automations e Vertical AI Platforms) e Certifai Med (piattaforma AI per il regolatorio dei dispositivi medici).

Digital Health e gestione dei dati clinici — con PALM Health (unificazione delle cartelle cliniche per pazienti e clinici) e SOMA Health (dashboard clinica e app mobile per il dialogo medico-paziente), con anche Nutraceutica e benessere di Nutras (integratori nutraceutici scientificamente validati).

Plenaria, AI Workshop e Gala Dinner

Dalle 16:00 alle 17:00 la Sessione Plenaria ospiterà i saluti e gli interventi dei leader delle aziende partner di Biomedical valley, con keynote previsti da alcuni partner selezionati per un confronto sulle prospettive industriali, tecnologiche e dei servizi nel settore medtech.

Dalle 17:00 alle 20:00 prende il via poi il Workshop · Laboratory in Artificial Intelligence, format di formazione e collaborazione che ha registrato grande successo nelle edizioni precedenti e torna in chiave estiva. Imprese, startup e professionisti lavoreranno in team su challenge legate ai trend emergenti del MedTech e dell’healthcare, sperimentando hands-on gli ultimi strumenti di Intelligenza Artificiale. Un format dinamico e collaborativo dove ogni tavolo genera un output condiviso, anche valutato: un laboratorio di idee per trasformare la sperimentazione in conoscenza concreta e mostrare come l’AI possa diventare strumento quotidiano di crescita e competitività per imprese.

Dalle 20:00 il Gala Dinner chiuderà la giornata nella splendida cornice di Villa La Personala: una serata di networking di alto livello tra imprenditori, manager, clinici, investitori e rappresentanti istituzionali, per consolidare i legami della community che rappresenta il principale polo europeo del MedTech.

Come partecipare

L’Innovation Summit è un evento riservato ai Partner di Biomedical valley e ospiti invitati. Per richiedere un invito o informazioni su partnership: https://biomedicalvalley.com/request-invite