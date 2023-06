Alle ore 13:45 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia in entrambe le direzioni, è avvenuto un incidente, al km 175, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture. Il mezzo pesante, proveniente da Bologna, ha invaso parzialmente la carreggiata opposta e si è ribaltato disperdendo il carico.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente (15:20), il traffico transita su un corsia in direzione Milano e si registrano 8 km di coda. In direzione Bologna, invece, il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda.

Agli utenti in viaggio verso Milano e provenienti da Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia.

Agli utenti in viaggio verso Milano ma provenienti da Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la SP569 Bazzanese, seguire la SS9 Via Emilia e rientrare a Modena Sud.

Per gli utenti diretti a Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Modena Nord e di rientrare a Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia.

Per le lunghe percorrenze dirette a Milano e provenienti da Ancona, si consiglia di seguire la A13 e poi la A4 in direzione Milano. Per chi proviene da Firenze, seguire A11, A12 ed infine la A15. Percorsi inversi per chi è diretto verso Ancona/Firenze.