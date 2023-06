La diciannovesima edizione di Biografilm ha rappresentato per il Festival un punto di ripartenza. Fin dal tema portante “Essere e avere”, ispirato all’omonimo documentario di Nicolas Philibert, si è voluto tornare alla basi, riflettendo sulla propria identità e ponendo al centro le questioni politiche che fanno parte anche della nostra quotidianità. Si è trattato anche della prima edizione con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, che con la sinergia creata con il team di Programmazione hanno saputo portare una selezione attenta a tutte le sfumature del mondo odierno, disposta ad ascoltare ma soprattutto destinata a farsi sentire con dibattiti e preziose opportunità di incontro con i registi.

Oltre che al naturale incontro tra pubblico e autori, Biografilm ha portato avanti una rete fruttuosa di collaborazioni e sinergie sul territorio locale con associazioni e altri soggetti culturali, che condividono con il Festival il forte impegno sociale. Insieme alla costruzione della Giuria Manifesto, composta dai rappresentanti delle associazioni Arca di Noè, La Casa delle Donne per non subire violenza, il Cassero LGBTI+ Center, Gruppo Trans, Next Generation Italy, Period Think Tank, WeWorld e che ha giudicato i film di Contemporary Lives, il Festival ha realizzato insieme a queste realtà e a BURŌ Cafè Biografilm Off, una serie di eventi e talk.

Prosegue l’impegno di Biografilm per diminuire il proprio impatto ambientale. Il Festival aderisce già da tempo al progetto Festival Green di AFIC (Associazione Italiana Festival Cinematografici).

In particolare quest’anno Biografilm si è impegnato in molteplici azioni diffuse come ad esempio agevolare con informazioni chiare sul sito e in programma la raggiungibilità dei luoghi dell’iniziativa con mezzi pubblici, ridurre la quantità di materiali stampati (programmi, cataloghi, flyer, brochure, cartoline, etc.) e utilizzare carta certificata al fine di contrastare lo spreco di carta, promuovendo altresì l’utilizzo dei mezzi digitali anche per il servizio di biglietteria, iniziato un percorso di scelta di grafiche generiche per la realizzazione degli allestimenti utili anche per le edizioni successive e scegliere supporti e strutture riutilizzabili negli anni, garantire una corretta raccolta differenziata opportunamente allestita e comunicata in collaborazione con il Gruppo Hera e scegliere strutture ricettive vicino alle sedi dell’iniziativa. I risultati dell’impegno di Biografilm sono positivi e presto il Festival sarà in grado di rendere pubblico un report degli obiettivi raggiunti e da questi cominciare a impostare il lavoro per fissare ulteriori obiettivi per l’edizione 2024.

Tutto il lavoro da parte di Biografilm di comunicazione delle azioni e dei risultati di queste azioni desidera sensibilizzare il pubblico del Festival rispetto all’importanza dei comportamenti dei singoli per il conseguimento di traguardi comuni.

La diciannovesima edizione di Biografilm ha superato i 12 mila spettatori dal vivo in tutta la durata del festival, animando le sale del Cinema Lumière, il Biografilm Hera Theatre Pop Up Cinema Arlecchino, il Biografilm Hera Theatre Pop Up Cinema Medica 4K e il Chiostro della Chiesa del Complesso di Santa Cristina “della Fondazza”. Inoltre il Festival ha registrato 712 abbonamenti e le giornate del mercato Bio to B – Industry Days hanno visto oltre 450 partecipanti.

Biografilm Festival tornerà nel 2024 per la sua ventesima edizione, a Bologna dal 7 al 17 giugno. Bio to B – Industry Days, l’evento dedicato ai professionisti e alle professioniste del settore cinematografico, sarà dal 12 al 15 giugno 2024.

Biografilm Festival tuttavia non è ancora finito. Su MYmovies la programmazione finirà il 22 giugno e poi dal 27 al 29 ci sarà Biografilm on the Square a Castel Maggiore, la rassegna con tre eventi in piazza dal 27 al 29 giugno, grazie al supporto e al contributo della Città di Castel Maggiore e dell’Unione Reno Galliera. Si parte lunedì 26 giugno con Generazione Low Cost di Emmanuel Marre e Julie Lecoustre (Belgio, 20211, 110’) con Adèle Exarchopoulos, per proseguire martedì 27 giugno con Mistero A Saint Tropez di Nicolas Benamou (Francia, 2021, 89′) con Benoit Poelvoorde, Christian Clavier, Gérard Depardieu e Rossy de Palma e concludersi mercoledì 28 giugno con Flee di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, Stati Uniti, Slovenia, Estonia, Spagna, Italia, Finlandia, 2021, 89′). Le proiezioni sono in piazza Giorgio Amendola alle 21.30 a ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione all’indirizzo e-mail eventi@renogalliera.it, oppure con un sms o whatsapp al numero 331.1081173.

Il 6 luglio alle 21.30 inoltre Biografilm Festival sarà a Calderara di Reno al Parco del Centro Sociale (Via Caduti Libertà 9) per una proiezione ad ingresso gratuito di I Giovani Amanti di Carline Tardieu (Francia/Belgio, 2021, 112’).