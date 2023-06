Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature minime tra 18 e 22 gradi e massime in aumento, comprese tra i 26 gradi sulla costa e i 36 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli da sud-ovest con temporanei rinforzi sui rilievi; deboli, di direzione variabile in pianura; a prevalente regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)