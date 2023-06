Venerdì 23 giugno, nello spazio La Baia di Dumbo in via Casarini 19, si terrà la presentazione di Elide, la rete degli Enti Locali per l’Innovazione sulle Droghe.

Elide nasce su impulso del Comune di Bologna per accrescere il ruolo delle città e delle aree metropolitane nel governo del fenomeno e di avviare sperimentazioni di politiche urbane innovative all’insegna della regolazione sociale, condividendo una prospettiva trasversale di promozione della salute e riduzione del danno. Bologna coordinerà la rete, di cui fanno parte anche Milano, Bari, Torino, Napoli e la Città metropolitana di Roma, per i prossimi tre anni.

Sono previsti interventi di partner della rete ed esperti del settore, in una giornata di confronto che ha l’obiettivo di avviare una stagione di profonda riforma delle politiche pubbliche in tema di droghe e consumi.

Aprirà i lavori alle 10.30 il sindaco Matteo Lepore in apertura dei lavori. A seguire, alle 10.40, l’assessore al Welfare e salute Luca Rizzo Nervo presenterà la rete Elide. Alle 14 la vicesindaca con delega all’Economia della notte Emily Clancy dialogherà con Thierry Charlois (in collegamento), delegato del Sindaco di Parigi per il Programma “Nightlife – Città di Parigi”.