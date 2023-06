Stando a quanto accertato dai carabinieri della stazione di Gattatico, entravano nel supermercato per fare la spesa come normali clienti, ma di fatto si sono rivelate casalinghe ladre, presunte responsabili di almeno due raid furtivi all’interno del supermercato Conad di Gattatico, dove avrebbero asportato formaggi e insaccati per un controvalore di alcune centinaia di euro.

Per questi motivi, con l’accusa di furto aggravato e continuato, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia due donne di 62 e 42 anni, entrambe casalinghe residenti in provincia di Parma. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagata.

Fatale l’ultimo colpo compiuto a metà maggio (che ha seguito, come documentato dalle immagini di videosorveglianza del supermercato, quello del giorno precedente) quando sono state fermate dagli addetti al supermercato che hanno attivato i carabinieri di Gattatico. Una delle due donne è riuscita a fuggire mentre la complice è stata fermata dai militari e identificata in una 42enne di Parma. Davanti all’evidenza dei fatti la stessa si mostrava collaborativa non solo restituendo 2 coppe piacentine e un trancio di prosciutto che aveva appena asportato, ma anche ammettendo che il giorno precedente, con la stessa complice e nel medesimo supermercato, era riuscita a sottrarre salumi e formaggi per oltre 200 euro. Ammissione di colpa peraltro confermata dai video delle telecamere del supermercato, la cui visione consentiva ai militari di indirizzare le attenzioni investigative su una 62enne della provincia di Parma nei cui confronti venivano acquisiti presunti elementi di responsabilità in ordine al concorso dei due furti.

Le due donne venivano quindi denunciate per concorso in furto aggravato mentre la refurtiva del secondo colpo recuperata dai carabinieri veniva restituita al supermercato derubato.