Matteo Macchioni, cantante sassolese di fama internazionale, conosciuto al grande pubblico

televisivo per la sua partecipazione ad “Amici” nel 2009 come primo tenore ufficiale del talent, sarà protagonista di un esclusivo concerto-evento nella sua Sassuolo: Live in Concert giovedì 22 giugno 2023 alle ore 21:00, in Piazzale della Rosa.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.vivaticket.it e nei punti autorizzati.

Live in Concert sarà l’occasione per rivivere la carriera dell’artista attraverso i suoi brani più celebri e i grandi classici della musica italiana – interpretati da una delle più belle voci della lirica contemporanea, versatile e pop – a cominciare da “Armi Fragili”, il nuovo singolo pubblicato dall’artista lo scorso marzo (una pop-ballad realizzata insieme a uno dei più grandi compositori e produttori internazionali, Piero Cassano, per Unalira Edizioni Musicali), che si fonda su un ossimoro e segna il primo tassello della nuova svolta pop della carriera artistica di Matteo, cantante d’opera che negli anni si è distinto all’estero per il suo talento.

Macchioni al pianoforte, accompagnato da un quartetto d’archi e impreziosito dalla batteria, eseguirà anche le canzoni del suo disco d’esordio “D’altro Canto” (2011), alcune in una nuova veste acustica proprio per l’evento come “La promessa” e “Guarda sempre più in là”, entrambe presentate al pubblico ad Amici. Non mancherà un tributo alla musica italiana e a Lucio Dalla con una meravigliosa interpretazione di “Caruso” e un omaggio alla canzone internazionale, con un Medley dedicato ai Queen, composto e prodotto esclusivamente per il Live in Concert.

In anteprima assoluta Matteo Macchioni delizierà il suo pubblico con tre brani estratti dal suo nuovo disco di inediti, ancora in fase di lavorazione: “Oltreoceano”, “Dove anima c’è” e “Overseas”, singolo strumentale piano solo.

La special guest del Live in Concert è un’artista internazionale di un talento straordinario: Sanyoo (Sophie Katharina Schollum), giovane cantautrice austriaca, che ha conosciuto Matteo Macchioni in occasione dei suoi viaggi all’estero. Sanyoo eseguirà dal vivo due brani dal titolo “Stories”, title track del suo ultimo album, e “Let me call you”, con l’accompagnamento di Macchioni al piano.

La formazione musicale del concerto prevede Mario Natale alla guida, con il ruolo di direttore concertatore. Ci saranno poi Paola Caridi (batteria), Mirca Rosciani (pianoforte) e il quartetto d’archi composto da: Gentjan Lluckaci (Violino 1°); Federica Giani (Violino 2°); Maria Vittoria Del Sante (Viola); Marta Premoli (Violoncello).

Dopo il Live in Concert a Sassuolo, Matteo Macchioni tornerà sui palcoscenici lirici prendendo parte all’operetta “Il paese dei Campanelli” al Festival della Valle D’Itria di Martina Franca. Le recite sono in calendario il 26, 28 e 30 luglio.