Torna la programmazione in piazza San Francesco, con un cartellone di musica e spettacoli a ingresso gratuito. Ad aprire, venerdì 23, lo spettacolo travolgente e ironico di Bandakadabra, l’estrosa e stravagante formazione di fiati e percussioni torinese.



Sabato 24 giugno il Medicina in jazz festival vede protagonisti Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso con “Storyville Story”, nel parco Ca’ Nova.



Domenica 25 giugno primo appuntamento della rassegna Bo-Noir. Il salotto nero di Bologna, per quattro lunedì sul palco di Piazza San Francesco. Si parla del giallo della scomparsa della famiglia Carretta, con Giuseppe Rinaldi e Valerio Varesi.

Sempre domenica 25 giugno sullo schermo estivo dell’Arena Puccini arriva Le otto montagne, pluripremiato al David di Donatello 2023.



Lunedì 26 giugno, Pietro Fresa si esibirà nel Cortile dell’Archiginnasio per la rassegna Pianofortissimo&Talenti.



Dal 27 giugno al 2 luglio, in tre luoghi significativi: la mensa della Caritas, la Casa di riposo per artisti e operatori dello spettacolo Lyda Borelli, e la Casa di comunità Porto Saragozza – Corte Roncati, gli spettacoli de La città dei miti, una trilogia, Eracle, Filottete e Medea, curata da Mismaonda e Teatro dei Borgia.



Martedì 27 giugno in Piazza Lucio Dalla, la prima tappa della rassegna Mo sóppa, che spetâcuel! La Compagnia I nuovi felsinei presenta Felsinei Sciov di Ezio Maselli, regia di Ezio Maselli.

Sempre martedì 27 giugno, Ustica e gli anni ’80, un radio racconto di Massimo Cirri con l’accompagnamento musicale di Roberta Giallo apre la rassegna Attorno al Museo.



Martedì 27 giugno, sul palco di BOtanique Festival il cantautore romano Giancane.



Mercoledì 28 giugno, Filippo Mazzoli, Denis Zardi e Patrizia Montanaro, terranno il quarto concerto della rassegna Notti Magiche alle Ville e ai Castelli a Cà la Ghironda, a Zola Predosa.



Giovedì 29 giugno, appuntamento a Bentivoglio con Andrea Mingardi in E allora Jazz, per la rassegna Reno Road Jazz.

Tutti gli appuntamenti di Bologna Estate 2023 sono consultabili a questo link:

https://www.bolognaestate.it/