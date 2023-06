I Carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 24enne marocchino, residente a Ozzano Emilia, indagato per violenza sessuale. L’episodio è avvenuto alle ore 19:00 circa di sabato 10 giugno, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che una studentessa era stata violentata da un soggetto in via Guglielmo Marconi.

I Carabinieri si sono recati velocemente sul posto, e quando sono arrivati hanno trovato la vittima seduta per terra che stava piangendo. Tranquillizzata dai Carabinieri, la ragazza è stata identificata in una 21enne, italiana, studentessa, residente in Provincia di Bologna. Ancora sotto shock, la giovane ha trovato la forza per raccontare ai Carabinieri che mentre faceva jogging in via Guglielmo Marconi era stata avvicinata da un ragazzo in bicicletta, di statura media e con un cappellino da baseball, che dopo averla afferrata per i capelli e trascinata con la forza in un posto appartato, le ha tappato la bocca con una mano e con l’altra l’ha costretta a subire una violenza sessuale. All’arrivo dei sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata d’urgenza (codice rosso) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata sottoposta al protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale.

Grazie al suo racconto e alla visualizzazione delle videocamere di sorveglianza installate nella zona, i Carabinieri sono riusciti a identificare l’autore della violenza sessuale, mentre giorni dopo si trovava in compagnia di un connazionale, nei pressi di un bar situato sulla via Emilia. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto l’emissione di un provvedimento restrittivo, emesso dal Gip ed eseguito oggi dai Carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia, che hanno rintracciato lo straniero mentre si trovava poco lontano dal luogo in cui aveva commesso il reato. Arrestato e accompagnato in caserma è stato successivamente associato al carcere.