Venerdì pomeriggio, durante il regolare controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti procedeva al controllo, in via Emilia Ospizio all’altezza del passaggio a livello, di un ciclomotore, tipo motocross, con a bordo due giovani. Il conducente del mezzo, infatti, alla vista della Volante con colori di istituto della Polizia di Stato, aveva superato tutte le autovetture incolonnate, collocandosi proprio all’altezza delle sbarre dando l’impressione di voler ripartire velocemente una volta scattato il verde al semaforo.

Il conducente era privo di documenti idonei all’identificazione, e si mostrava nervoso ed evasivo. In seguito ai necessari controlli si rinveniva all’interno del borsello del giovane sostanza solida marrone, presumibilmente stupefacente. Il ragazzo veniva quindi accompagnato presso gli uffici di questa Questura per essere sottoposto all’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici. La sostanza sequestrata, suddivisa in due pacchetti di cellophane trasparente contenenti 11 pezzi di varie dimensioni solidi di sostanza pressata di colore marrone, esaminata tramite narcotest da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere hashish del peso totale lordo di 46 grammi.

A seguito dei dovuti accertamenti, il 21enne presunto reo veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di cui all’art 73 co. 5 D.P.R. 309/90.