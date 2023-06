Si è fermato per soccorrere una civetta che si trovava in mezzo alla strada e che ha spostato per evitare che venisse investita. Mentre soccorreva la civetta un’auto che sopraggiungeva ha tamponato la sua per poi finire nel fossato adiacente. Il tutto, fortunatamente, senza particolari conseguenze per i conducenti rimasti illesi.

E’ accaduto questa notte intorno alle ore 04.40 in via Per Rubiera quando un 45enne scandianese alla guida di una Volkswagen diretto verso Arceto, si fermava avendo notato una civetta in mezzo alla strada. Per evitare che venisse investita l’ha soccorsa spostandola dalla strada. In tale frangente sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia un Peugeot 3008 condotto da un 47enne di Scandiano il quale, probabilmente non vedendo la polo ferma la tamponava per poi terminare la corsa in un adiacente fossato, fortunatamente senza alcune conseguenze per i conducenti. Sul posto intervenivano i carabinieri della Tenenza di Scandiano che procedevano ai rilievi di legge.