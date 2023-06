Come appreso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, nei giorni 28 e 29 giugno compirà una visita a Mosca come Inviato di Papa Francesco. L’Arcidiocesi di Bologna si stringe attorno al suo Arcivescovo e i Vicari Generali convocano tutti i fedeli mercoledì 28 alle ore 21.00 in Cattedrale per la preghiera del Rosario con l’auspicio, come dichiarato oggi dal Segretario Generale della Cei Mons. Giuseppe Baturi, “che questa nuova iniziativa possa contribuire al raggiungimento di una giusta pace”. Alle ore 20.30 in Piazza Nettuno vi sarà un momento civico di raccoglimento proposto dal Portico della Pace.

«Questo momento vuole essere la risposta di tutta la Chiesa di Bologna – affermano i Vicari Generali dell’Arcidiocesi, Mons. Stefano Ottani e Mons. Giovanni Silvagni – che, come ha ricordato lo stesso Arcivescovo, è convocata, chiamata ad unirsi ed è coinvolta in questa azione. Accompagneremo, quindi, con la nostra preghiera e con gesti di pace, in una comune coscienza civile ed ecclesiale, la visita che il Card. Zuppi sta facendo in queste ore a Mosca, dopo essere stato a Kiev, e ringraziamo il Papa per la fiducia accordata al nostro Arcivescovo. Nel momento di raccoglimento e nella preghiera del Rosario vogliamo così esprimere la nostra partecipazione e pregare per la pace in Ucraina e nel mondo».

La preghiera del Rosario in Cattedrale sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Per informazioni ww.chiesadibologna.it