Un servizio di agopuntura gratuito per il trattamento di pazienti oncologiche. L’iniziativa, in collaborazione con l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, AMAB (Associazione Medici Agopuntori Bolognesi) e con il contributo di Fondazione del Monte, intende offrire un supporto aggiuntivo nella cura di donne con neoplasie femminili. E’ il regalo alle pazienti da parte dell’associazione Loto Odv in occasione dei 10 anni di attività.

Il servizio viene presentato alla città giovedì 29 giugno alle 11.00, nell’Aula Viola presso il Padiglione 11 dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola nel corso dell’incontro “Un percorso di medicina integrata: l’impiego dell’agopuntura nel trattamento di pazienti oncologiche”

Intervengono: Chiara Gibertoni, Direttrice Generale IRCCS Policlinico di Sant’Orsola; Rossana De Palma, Responsabile dell’Area governo clinico – Agenzia sanitaria e Sociale, Regione-Emilia Romagna; Claudio Zamagni, Direttore Oncologia Medica Senologica e Ginecologica IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e membro del comitato scientifico di Loto Odv; Carlo Maria Giovanardi, Presidente dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi (A.M.A.B.); Rita Maria Melotti, Direttore Anestesiologia e Terapia del Dolore IRCCS Policlinico di Sant’Orsola; Sandra Balboni, Presidente di Loto Odv; Luigi Bagnoli, Presidente OMCeO, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna; Enrico Ratti, Direttore Generale Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; JunJu Mao, Responsabile del Servizio di Medicina Integrativa presso il Memorial Sloan Kettering di New York (contributo video).

Loto Odv (lotonlus.org) è un’associazione non profit con l’obiettivo di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici. Nasce nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti e amici: oggi ha numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari, enti di ricerca e testimonial. Con le sue attività Loto Odv supporta le donne affette dai tumori femminili garantendo accoglienza, orientamento, accompagnamento delle pazienti nei day hospital oncologici.