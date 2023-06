Squadre operative del comando dei Vigili del fuoco di Bologna, alle 14:00 sono intervenute a Mordano per un incendio divampato all’interno di un capannone in uso ad una falegnameria. Il rogo, propagato a buona parte della struttura, ha causato ingenti danni materiali. Il personale ha operato al contenimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dello scenario. Nessuna persona è rimasta coinvolta.