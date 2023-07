Arriva il mese di Luglio e, da giovedì 6, tornano i “Giovedì Sotto le Stelle”: l’appuntamento estivo del Comune di Sassuolo organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ProLoco Sassuolo, Sgp e Comitato Commercianti del Centro Storico che porterà musica, divertimento ed intrattenimenti per tutte le sere dei quattro giovedì del mese, con i negozi aperti fino a tarda ora.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi ha emanato l’ordinanza n°103 del 28 giugno, pubblicata all’Albo Pretorio, con cui si modifica viabilità e sosta per tutte e quattro le serate.

Piazza Martiri Partigiani: interdetta a sosta e fermata dalle ore 13 ed al transito dalle ore 17 dei Giovedì 6-13-20-27 Luglio ’23 alle ore 01,00 dei giorni successivi; eccetto veicoli autorizzati per lo svolgimento delle iniziative, e fino alle ore 20,00 limitatamente al transito dei veicoli in uso commercianti, residenti aree eventi ed autorizzati ZTL in uscita e recesso dalle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione;

via Battisti, piazza Garibaldi: interdette al transito, sosta e fermata dalle ore 17 dei Giovedì 6-13-20-27 Luglio 2023 alle ore 01 dei giorni successivi; eccetto veicoli autorizzatiper lo svolgimento delle iniziative, e fino alle ore 20 limitatamente al transito dei veicoli in uso ai commercianti, residenti aree eventi ed autorizzati ZTL in uscita e recesso dalle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione

P.le Della Rosa, via Rocca, p.le Roverella, via Cavallotti (tratto compreso tra P.zza Martiri Partigiani e Vicolo Conce), via Clelia, via del Pretorio (tratto compreso tra Viale Della Pace e Via Fenuzzi), via Fenuzzi (tratto compreso fra Via Clelia e Via Caula), viale XX Settembre (tratto tra via Mazzini e Traversa Barozzi), via Mazzini (tratto compreso tra Viale Gramsci e P.zza Garibaldi); p.le Teggia, via Farosi, via Menotti, (per tutta la sua lunghezza), via XXIII Aprile, via Cavedoni, via Giovanni XXIII (tratto compreso tra il civico 36 e intersezione con via Menotti), via Crispi (limitata a 5 stalli di sosta compresi tra Via Menotti ed il civ. 11 di Via Crispi): interdette al transito, sosta e fermata dalle ore 17 dei Giovedì 6-13-20-27 Luglio 2023 alle ore 01 dei giorni successivi; eccetto veicoli autorizzati, per lo svolgimento delle iniziative, e fino alle ore 20 limitatamente al transito dei veicoli in uso ai commercianti, residenti aree eventi ed autorizzati ZTL in uscita e recesso dalle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione.