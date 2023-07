Lunedi 3 luglio, sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo, ha preso il via il Memorial Angelo Rossini – Trofeo BPER Banca, manifestazione tennistica inserita nel circuito internazionale Tennis Europe Junior Tour, categoria under 14 maschile e femminile.

Nel fine settimana precedente si sono giocati i tabelloni di qualificazioni che su 32 maschi e 32 femmine hanno decretato gli 8 qualificati per i rispettivi main draw. Questi insieme alle 4 wild card assegnate dal settore tecnico della Federazione Italiana Tennis e Padel e ai 20 giocatori con ranking internazionale più alto hanno completato la lista di giocatori per il tabellone principale.

Sempre da lunedì 3 luglio sono iniziati i tabelloni di doppio, maschile e femminile, con le 16 migliori coppie.

Nutrita la presenza di atleti dello Sporting Club Sassuolo in entrambi i tabelloni. Nel femminile Gaia Migliorini e Giulia Gualdi (wild card) e nel maschile le wild card assegnate ai fratelli Neri (Lorenzo e Giovanni) e alla coppia Alessandro Ferrari/Sebastiano Mantovani si aggiungono alla coppia formata da Alberto Nicolini e Filippo Cataldo, già inseriti di diritto nel main draw dopo il successo nel torneo Tennis Europe di Pescara circa 1 mese fa.

Sul sito ufficiale www.tenniseurope.org sarà possibile consultare i vari tabelloni e gli orari di gioco.

Come consuetudine per questo tipo di manifestazioni, l’ingresso al club di Via Vandelli sarà libero a tutti gli appassionati di tennis che vorranno assistere agli incontri.