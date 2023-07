Incendio tetto in legno in condominio di tre piani in piazza Banderi a Cavriago. Distrutti circa 130 metri quadrati di copertura; salvati almeno altri 1000 metri quadrati, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato durante i lavori di adeguamento termico e copertura con guaina.