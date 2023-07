I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 31enne nigeriano accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ successo nel pomeriggio di domenica 2 luglio, quando l’attenzione dei Carabinieri impegnati in un servizio antidroga in zona universitaria è stata richiamata da un ciclista con uno zaino nero il quale con fare sospetto girovagava guardandosi continuamente attorno. Il ciclista è stato identificato dai Carabinieri in un 31enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per ingresso illegale nel territorio italiano, e quando gli è stato chiesto di mostrare il contenuto dello zaino ha gettato lo stesso per terra ed è fuggito in direzione di Piazza Verdi, dove è stato raggiunto dai Carabinieri. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e marjuana, del peso complessivo di oltre 500 grammi occultati nelle tasche e nello zaino, 650 euro in contanti e due telefoni cellulari. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne arrestato dai Carabinieri è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al Giudice. Processato con rito direttissimo è stato condannato ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.