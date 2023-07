Da lunedì 10 luglio inizieranno i lavori di scavo di Hera nel tratto di via de’ Griffoni compreso tra vicolo Gangaiolo e via Santa Margherita per la sostituzione di una condotta della fognatura danneggiata. Per eseguire l’intervento occorre procedere allo spostamento di alcuni sottoservizi esistenti come acqua, gas e la media tensione dell’Enel, installando tubazioni provvisorie per gas e acqua. Interrata la nuova condotta, i sottoservizi spostati saranno ricollocati. I lavori avranno una durata indicativa di circa cinque mesi, con fine intervento previsto entro i primi dieci giorni di dicembre.

Al fine di ridurre i disagi dei residenti e delle attività commerciali, il cantiere sarà suddiviso in più fasi distinte e le modifiche alla viabilità regolate da una specifica ordinanza.

Sarà necessario, con l’avanzare dello stato dei lavori, chiudere al transito veicolare sia l’incrocio tra vicolo Gangaiolo e via de’ Griffoni, sia vari tratti di via de’ Griffoni, con conseguente interessamento dei passi carrai presenti, che potrebbero risultare inaccessibili durante alcune fasi di lavoro.

Per consentire, invece, l’utilizzo dei passi carrai non interessati dai lavori, verrà modificata temporaneamente, di volta in volta, la circolazione nelle strade adiacenti.

I tratti modificati con strada senza uscita, saranno percorribili in senso unico alternato, con entrata e uscita lato via Santa Margherita, lato via Val d’Aposa o lato via Barberia.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate dalla segnaletica che verrà collocata sul posto.