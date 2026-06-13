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L’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Bologna si inserisce nel quadro delle capillari e costanti attività di monitoraggio, prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti messe in atto in via Amendola e limitrofe. Tale zona cittadina, inclusa nel perimetro della “zona rossa”, è divenuta negli ultimi tempi un punto critico di degrado urbano, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei titolari delle attività commerciali della zona, che lamentano una costante attività illecita a ogni ora del giorno e della notte.

In questo scenario, la Squadra Mobile di Bologna, nella giornata dell’11 giugno, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino nigeriano di 39 anni, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti al termine di un mirato servizio di osservazione predisposto proprio per contrastare tale fenomeno.

Durante l’attività, gli Agenti hanno assistito alla cessione di sostanza stupefacente da parte del soggetto a due acquirenti, avvenuta mediante l’estrazione di dosi dal cavo orale in cambio di denaro. Il fermo di uno degli acquirenti, trovato in possesso di una dose di crack acquistata per 20 euro, ha permesso di confermare la dinamica dei fatti. Al momento del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 255 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita e posti sotto sequestro insieme alla sostanza rinvenuta.

Dagli accertamenti è emerso che l’arrestato, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, risulta disoccupato e gravato da numerosi precedenti specifici per spaccio, con arresti avvenuti nella medesima area nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2026. La reiterazione della condotta, nonostante i precedenti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ha condotto alla disposizione del rito per direttissima, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato. Il soggetto è stato inoltre posto a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza relativi alla sua posizione sul territorio nazionale.

L’intervento conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al degrado e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede via Amendola e zone limitrofe come un punto focale per tali attività criminali.