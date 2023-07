La Conferenza metropolitana dei Sindaci dell’area bolognese ha approvato il programma per il ripristino di 15 alloggi ERP, attualmente liberi, ma non in condizione di essere assegnati a causa della necessità di manutenzioni. Grazie alle risorse rese disponibili da Regione Emilia-Romagna per l’edilizia residenziale pubblica nelle zone alluvionate, potranno invece essere destinati a nuclei familiari evacuati.

I 15 alloggi proposti per i ripristini sono distribuiti in sei comuni del territorio. Proprietà Acer Bologna: Casalfiumanese (2), Castel Maggiore (2), Dozza (2), Imola (3); proprietà SOLARIS: Fontanelice (3), Monterenzio (3).

Soddisfatta la consigliera metropolitana delegata alle Politiche per la casa, Sara Accorsi: “La delibera di Regione dello scorso 26 giugno ha inteso rispondere con rapidità a una esigenza di casa che l’alluvione ha acuito. È stata determinante la sinergia con i comuni, Acer Bologna e Solaris per far sì che la Conferenza metropolitana abbia risposto con altrettanta celerità all’iniziativa di Regione nella proposta dei 15 alloggi individuati. Le risorse stanziate per l’edilizia residenziale pubblica saranno di beneficio oggi alle famiglie alluvionate, ma rappresentano un investimento per tutta la comunità, nella prospettiva che all’alluvione si risponda con un’importante azione di ripartenza”.