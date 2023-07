Si è chiusa sabato 8 luglio l’edizione 2023 del Torneo Internazionale di tennis inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour under 14 maschile e femminile e intitolato al past – presidente dello Sporting Club Sassuolo, Angelo “Gianni” Rossini. La manifestazione tennistica ha visto la partecipazione di oltre 120 giocatori da tutto il mondo e in particolare il team canadese e USA sono tra quelli giunti da più lontano fino alla città di Sassuolo.

Sul gradino più alto del podio in singolare sono saliti rispettivamente Edoardo Gallo ed Eva Ioana Cercel. Entrambe le finali sono state molto combattute: quella maschile è durata poco meno di tre ore e il torinese Edoardo Gallo del Monviso Sporting Club ha avuto la meglio per 6/3 6/7 6/4 su Alex Romano, marchigiano di Ancona. Stessa sorte per le ragazze in cui la rumena Cercel ha sconfitto 4/6 6/2 6/4 la toscana Tatiana Lippi, giunta alla finale partendo dal tabellone di qualificazione.

Nel main draw di doppio femminile successo per la coppia italo – ceca Arianna Ovarelli e Laura Chumlska che hanno dovuto lottare fino al match tie break del terzo set per conquistare l’ambito premio. A senso unico la finale di doppio maschile che ha visto trionfare il giocatore di casa Alberto Nicolini in coppia con Filippo Catalano. Un ottimo risultato per i due doppisti che “bissano” il primo posto al torneo di Pescara, ma soprattutto una bella soddisfazione per tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo che ha visto consegnare la coppa del primo classificato proprio al giovane atleta sassolese.

Il Direttore del torneo Alessio Bazzani e tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo ringraziano gli sponsor che hanno sostenuto questo importante evento giovanile e i giocatori che con i loro allenatori e genitori hanno regalato alla Città di Sassuolo una settimana di altissimo livello tennistico.