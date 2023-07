Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del percorso ciclo-pedonale nella zona del Bar 3001 e sono, nel frattempo, già iniziati i lavori di un tratto di ciclo-pedonale che collegherà la ciclabile della tangenziale Ovest al Parco della città gemellate e amiche, a Brodano. Si tratta di cantieri che hanno avuto accesso ai fondi regionali del “Bike to work” a sostegno di spostamenti maggiormente sostenibili e a tutela degli utenti deboli della strada. Nel primo caso, si è realizzato un tratto di ciclo-pedonale della lunghezza complessiva di 120 metri che si sviluppa su via Convento fino all’incrocio con via Marco Aurelio e su via Montanara fino all’incrocio con via Don Giuseppe Pellegrini. Faciliterà gli spostamenti per chi arriva, a piedi o in bicicletta, dalla rotatoria all’incrocio tra la tangenziale e via Libertà ed è diretto al centro sportivo Il Poggio dove, come già annunciato, inizieranno a breve i lavori per realizzare la nuova palestra.

Il cantiere a Brodano sta procedendo celermente con l’obiettivo di realizzare un tratto di ciclabile di quasi 200 metri. Verrà installato anche un nuovo impianto di illuminazione a led a servizio del tratto ciclabile che attraversa il parco. Il costo complessivo dei due interventi è di 158mila euro: 92mila e 400 euro sono fondi del progetto “Bike to work 2021” della Regione Emilia-Romagna, il resto delle risorse è a carico del Comune di Vignola.

Di questi fondi, 12mila euro (più Iva) sono destinati alla realizzazione di sei stazioni di ricarica e manutenzione delle biciclette, che saranno installate in alcuni punti dedicati della città, così come stabilito, nei mesi scorsi, con voto unanime dal Consiglio comunale. Le stazioni di ricarica e manutenzione sono già state ordinate presso una ditta specializzata. Un primo kit manutenzione e ricarica sarà installato nella zona work out della ciclabile in arrivo da Modena nei pressi del complesso Marco Polo. Un secondo kit sarà messo nei pressi del Municipio, nel centro della città. Quattro stazioni di manutenzione e gonfiaggio delle biciclette, invece, saranno posizionate nei parchi Europa, Berlinguer, Città gemellate a amiche e via Venturina.

“Con questi lavori mettiamo in connessione tra di loro pezzi di ciclabile in modo da realizzare quelle infrastrutture necessarie a rendere concreta una mobilità più sostenibile – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Abbiamo già ordinato, inoltre, le stazioni di manutenzione delle biciclette che, anche su indicazione del Consiglio comunale, saranno installate, di fatto, in tutti i quartieri della città”.