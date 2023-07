Ha preso il via dalla segnalazione di una paziente oncologica il progetto di rinnovamento dei posti letto del Day service oncologico dell’Ospedale Bellaria, reso possibile grazie ad una cordata di solidarietà a cui hanno partecipato imprese, come Despar, ed altri soggetti privati del territorio. 20 nuove poltrone a movimentazione elettrica, del costo di 3.700 euro ciascuna, garantiscono oggi il miglior comfort e la massima sicurezza ai pazienti oncologici e agli operatori sanitari.

In particolare, la regolazione elettrica sia in altezza che nella movimentazione di gambale e schienale di ciascuna poltrona semplifica il corretto posizionamento del paziente, assicurando la più adeguata assistenza durante la chemioterapia, anche qualora il paziente necessitasse di interventi in emergenza. Caratteristiche peculiari di questi nuovi presidi donati sono: l’ergonomia e la pulsantiera con cui è possibile assicurare un comfort personalizzato per le esigenze di ciascun malato.

Oggi, dunque, al primo piano del padiglione B del Bellaria, i pazienti oncologici seguiti in questo centro cittadino possono contare su un totale di 22 posti dove eseguire la chemioterapia, a fronte dei 20 posti disponibili in passato. Un rinnovamento che, grazie alla conversione di 4 posti letto del reparto di degenza (al 2° piano), ha consentito di avere una disponibilità totale pari a 26 postazioni, pari ad un incremento del 30% di posti letto di Day service oncologico.

“Solo negli ultimi 5 mesi di quest’anno sono 630 i pazienti seguiti dalla nostra equipe presso il Day service oncologico dell’Ospedale Bellaria – spiega Antonio Maestri, Direttore del Dipartimento Oncologico – oltre 5600 gli allestimenti di farmaci da parte della farmacia ospedaliera”.

Un restyling del reparto di Oncologia del Bellaria, frutto dell’ascolto delle esperienze e dei vissuti dei pazienti, con cui l’Azienda sanitaria cresce giorno dopo giorno, rinnovando strutture e servizi.