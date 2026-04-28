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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento

Professionale del mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la Presidenza di Gianpiero Calzolari per deliberare in relazione ai seguenti punti all’Ordine del Giorno:

Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025

L’Assemblea ha approvato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e preso visione del Bilancio Consolidato con i seguenti risultati economico-finanziari consolidati:

• Ricavi pari a 306,7 milioni di euro (+12% sul 2024)

• EBITDA pari a 52,5 milioni di euro (+19% sul 2024), pari al 17% dei ricavi

• EBIT pari a 29,1 milioni di euro (+63% sul 2024)

• Risultato ante imposte pari a 20,5 milioni di euro (8,9 milioni di euro nel 2024)

• Risultato netto pari a 13,4 milioni di euro (3,9 milioni di euro nel 2024)

• Posizione finanziaria netta monetaria pari a 55,2 milioni di euro, in miglioramento di 12,8

milioni di euro rispetto al 2024 (68 milioni di euro)

Destinazione del risultato d’esercizio

L’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo l’utile di esercizio della Capogruppo BolognaFiere S.p.A. pari a 7,9 milioni di euro.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio, ovverosia fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, determinando in 10 il numero dei relativi componenti.

In particolare, sulla base dell’unica lista presentata dall’Azionista Promorest S.r.l., titolare di n. 4.342.298 azioni ordinarie rappresentanti il 2,23% del capitale sociale, l’Assemblea ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione: Gianpiero Calzolari, Rosa Grimaldi, Antonio Bruzzone, Franco Baraldi, Stephen Andrew Carter, Celso Luigi De Scrilli, Elena Leti, Teresa Lopilato, Valentina Marchesini e Valerio Veronesi.

I Consiglieri Rosa Grimaldi, Stephen Andrew Carter, Celso Luigi De Scrilli, Elena Leti, Teresa Lopilato e Valentina Marchesini hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

L’esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori sarà reso noto al mercato non appena tali valutazioni saranno state svolte da parte dell’organo amministrativo.

Del pari, le caratteristiche degli amministratori in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni saranno diffuse al momento della loro determinazione da parte dell’organo amministrativo. I curricula dei nuovi Consiglieri sono disponibili all’indirizzo: https://bolognafiere.it/assembleadegli-azionisti/.

L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta, formulata dall’azionista Promorest S.r.l., relativa al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione; per maggiori dettagli, si rinvia alla relativa documentazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il prossimo triennio, ovverosia fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Sulla base dell’unica lista presentata dall’Azionista Promorest S.r.l., titolare di n. 4.342.298 azioni ordinarie rappresentanti il 2,23% del capitale sociale, sono stati nominati quali Sindaci Effettivi: Antonio Venturini, Daniela Baesi e Antonio Gaiani; quali Sindaci Supplenti: Maurizio Calzolari e Luca Moscatiello.

Il Presidente del Collegio Sindacale è il Dottor Antonio Venturini.

I curricula dei nuovi Sindaci sono disponibili all’indirizzo: https://bolognafiere.it/assemblea-degliazionisti/.

L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta, formulata dall’azionista Promorest S.r.l., relativa al compenso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi; per maggiori dettagli, si rinvia alla relativa documentazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Documentazione

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.bolognafiere.it – Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – Sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le Relazioni e il Bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025 sono disponibili sul sito internet della Società www.bolognafiere.it – Sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – Sezione Azioni/Documenti.

___

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web di BolognaFiere www.bolognafiere.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari, e sul sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate 1INFO

(www.1info.it).