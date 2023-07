Stanotte a Castenaso incendio di un capannone adibito a deposito attrezzi.

Le squadre dei Vigili del fuoco, sul posto intorno alle 2:30, hanno operato per contenere le fiamme e per la messa in sicurezza dell’edificio. L’incendio ha distrutto una grande parte della struttura. Nel capannone, al momento dell’incendio, non erano presenti persone. Sul posto anche personale dei Carabinieri.