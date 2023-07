Tornano i Campionati Europei Universitari, il principale evento sportivo a livello accademico, organizzato da EUSA – European University Sports Association che, quest’anno, vedrà per la prima volta la partecipazione di 5 diverse delegazioni di atlete e atleti dell’Università di Bologna.

Al Rettore Giovanni Molari, stamattina, sono stati presentati i team di pallavolo femminile, pallacanestro maschile, pallacanestro femminile, judo e taekwondo in partenza per il Portogallo (pallavolo femminile e basket) e la Croazia (sport da combattimento) dal 16 al 30 luglio. All’evento in Rettorato c’erano anche il Presidente del Cusb Piero Pagni, l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, il Ceo di Macron Gianluca Pavanello, il Sales Account Manager di Technogym Lorenzo Zitignani e Stefano Mangherini Ceo di Matteiplast.

Le prime a scendere in campo saranno le ragazze del volley, a Braga, dal 16 al 23 luglio. Campione Europeo in carica, il team guidato dal coach Leonardo Palladino e capitanato da Francesca Galli Venturelli, sarà chiamato a difendere i titoli del 2019 e del 2022 (entrambe le volte a Lodz).

Dal 20 al 23 luglio, a Zagabria, scenderanno invece in pedana le delegazioni di Judo e Taekwondo, capitanate rispettivamente da Betty Vuk (campionessa italiana di categoria sia federale che universitaria) e da Nicola Rosetti. È la prima volta che l’Alma Mater partecipa con gli sport da combattimento in virtù degli ottimi successi ottenuti a livello italiano.

Chiuderà la kermesse continentale il basket, ad Aveiro, dal 23 al 30 luglio. Il team femminile, novità della stagione, sarà guidato da coach Jordan Losi e capitanato da Elisabetta Tassinari, mentre la squadra di basket maschile guidata dal coach Matteo Lolli e capitanata da Valerio Cucci, che ha all’attivo 3 ori (nel 2017 a Miskolc, nel 2018 a Coimbra e nel 2019 a Poznan), ha come obiettivo quello di riconfermarsi ad alti livelli, dopo lo stop dello scorso anno.

A vestire le squadre Unibo saranno le maglie di Macron, che ha ideato delle divise custom grazie alla collaborazione con l’Alma Mater che va avanti da diversi anni.

Di seguito le partecipazioni della delegazione Alma Mater agli Europei Universitari dal 2005 ad oggi e relative vittorie/podi: