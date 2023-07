Continuano gli appuntamenti estivi con le “Frazioni al centro”. Dopo Colombaro e Magreta, si prosegue martedì 18 luglio a Corlo. Dalle 19 alle 23 via Battezzate sarà animata da musica, gastronomia e mercatini. Ad esibirsi saranno gli “All this time”, (band tributo ai The Police e Sting), Purple Box, Pikkola Orkestra del Kaiser, La Buon Costume e, con filastrocche e canzoni in dialetto emiliano, Al Curtil dal Zirudèli. L’evento è organizzato dal Comune di Formigine con l’A.S. Corlo e i commercianti.

Al fianco di musica, street food e bancarelle, si terrà un momento istituzionale con l’inaugurazione, alle ore 19, del campo da basket nel parco di via Tirelli. La riqualificazione del campo, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’accordo di programma “Corlo al Centro”, si pone l’obiettivo di ripensare alla frazione partendo dai giovani, offrendo loro nuove modalità di vivere il territorio. Un grande progetto che vuole avvicinarsi ai ragazzi tramite lo sport all’aperto e ad accesso libero e che segue l’installazione di 5 tavoli da ping pong e alcune reti da pallavolo nei parchi di via Sant’Antonio a Colombaro, via Ugo la Malfa a Casinalbo, via Colombo a Magreta, via Monte Cimone a Ubersetto e nel parco della Resistenza a Formigine.