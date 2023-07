Sarà il “Trio des Alpes” il protagonista, lunedì 17, del nuovo appuntamento di “Carpinclassica”, la rassegna organizzata dal Comune nell’ambito del programma “Carpinmusica”: Hana Kotkovà (violino), Claude Hauri (violoncello) e Corrado Greco (pianoforte) si esibiranno nel Cortile d’onore del Palazzo dei Pio in un programma che comprende brani di Joseph Haydn (1732 – 1809), Rebecca Clarke (1886-1979) e Antonín Dvořák (1841-1904).

In particolare, la formazione italo-svizzera eseguirà il Trio in sol maggiore, Hob. XXV “Zigeunertrio” di Haydn, il Trio del 1921 della Clarke e il Trio in mi minore op. 90 “Dumky” di Dvorak.

Ingresso gratuito e libero, fino a esaurimento dei posti: inizio ore 21:30. Per approfondimenti teatrocomunale.carpidiem.it e www.triodesalpes.com

Informazioni: incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255